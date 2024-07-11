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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Фигурного катания стало очень много, поэтому хочется видеть что-то уникальное. Новых спортсменов, которые раздвигают рамки возможностей тела»

«Чего ожидаю? Чего-то красивого, фигурное катание – это же красиво. Мне нравится, как наши спортсмены развиваются, мне нравятся новые форматы соревнований и шоу, которые придумываются.

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