Глава МВД: На улицах Татарстана стало безопаснее - преступлений стало меньше

Скриншот трансляции На улицах Татарстана стало безопаснее: за прошлый год было зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений, на четверть уменьшилось количество убийств, также меньше стало краж и взломов.
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