Учёные выяснили, какая доза сахара в чае и кофе безопасна для организма

PLOS One пишет, что добавление 5 г сахара в напитки не имеет негативного влияния на организмНидерландские учёные провели исследование и выяснили, что добавление сахара в чай или кофе увеличивает риск преждевременной смерти всего на один пункт.
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