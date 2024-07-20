Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов

Теперь по прилету на Кубу у каждого путешественника есть возможность окунуться в атмосферу 50-х годов прошлого столетия и ощутить дух того времени благодаря ретротрансферу на классических автомобилях и Plymount Belverde из аэропорта Гаваны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии