За рулем
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За рулем

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Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов

Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов

Теперь по прилету на Кубу у каждого путешественника есть возможность окунуться в атмосферу 50-х годов прошлого столетия и ощутить дух того времени благодаря ретротрансферу на классических автомобилях и Plymount Belverde из аэропорта Гаваны.

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