БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наступ идиотов: 4,5 тысячи латиносов и десятки тысяч «азовцев» * жадут быть убитыми на подходах к Красному Лиману

Наступ идиотов: 4,5 тысячи латиносов и десятки тысяч «азовцев» * жадут быть убитыми на подходах к Красному Лиману

Значительные силы ВСУ сами прут в Оскольский «огневой мешок», неся чудовищные потери Радомир Маркуш Фото: Стрингер/ТАСС Профильный российский мониторинг, освещающий обстановку в зоне ответственности ГрВ «Запад», сообщает, что на участке гвардейцев 20-й ОА и 1-й ТА продолжает сохраняться сложная обстановка.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий С
Юрий С

Главное чтобы не получилось как 22 году, когда всу собрались в кулак и пошли в контрнаступ, и пришлось уходить с территорий ...

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотаревизменено

Да они все ОБКУРЕННЫЕ - и "снизу", и "верхняк" в лице Драпанутого и "самогО"! Потому "низы" прут на гибель не задумываясь, а "верхам" ПОХ, что там хто-то чаво-то гибнет! У одних нет "цели", у других "цель" - побольше халявы от Гей-ропского "ревкома"! Шоб гинекологиня (которой тоже до пи-ды любые жизни любых укров!) опять с трибуны повела бы по сторонам своим МУРЛОМ и с умным видом пи-данула бы про ахрэссию России, от которой Гей-ропу захищает Украина! И, соответственно, "отстегнула" бы Укропии пару-тройку мильярдов на "боротьбу". Гниды... И те, и другие, и третьи. И  ВСЕХ их надо бы ОПРЫСКАТЬ и - в расход!