Значительные силы ВСУ сами прут в Оскольский «огневой мешок», неся чудовищные потери Радомир Маркуш Фото: Стрингер/ТАСС Профильный российский мониторинг, освещающий обстановку в зоне ответственности ГрВ «Запад», сообщает, что на участке гвардейцев 20-й ОА и 1-й ТА продолжает сохраняться сложная обстановка.