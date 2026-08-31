Значительные силы ВСУ сами прут в Оскольский «огневой мешок», неся чудовищные потери Радомир Маркуш Фото: Стрингер/ТАСС Профильный российский мониторинг, освещающий обстановку в зоне ответственности ГрВ «Запад», сообщает, что на участке гвардейцев 20-й ОА и 1-й ТА продолжает сохраняться сложная обстановка.
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- Александр Широкор...
- Семейный подряд н...
- Семейный подряд н...
... бандеропадаль надо утилизировать безжалостно и беспощадно...
Главное чтобы не получилось как 22 году, когда всу собрались в кулак и пошли в контрнаступ, и пришлось уходить с территорий ...
Да они все ОБКУРЕННЫЕ - и "снизу", и "верхняк" в лице Драпанутого и "самогО"! Потому "низы" прут на гибель не задумываясь, а "верхам" ПОХ, что там хто-то чаво-то гибнет! У одних нет "цели", у других "цель" - побольше халявы от Гей-ропского "ревкома"! Шоб гинекологиня (которой тоже до пи-ды любые жизни любых укров!) опять с трибуны повела бы по сторонам своим МУРЛОМ и с умным видом пи-данула бы про ахрэссию России, от которой Гей-ропу захищает Украина! И, соответственно, "отстегнула" бы Укропии пару-тройку мильярдов на "боротьбу". Гниды... И те, и другие, и третьи. И ВСЕХ их надо бы ОПРЫСКАТЬ и - в расход!
ВОТ И ХОРОШО....Замля нуждается в ПЕРЕГНОЕ