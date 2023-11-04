В День Якова, 5 ноября, нужно заниматься мужской работой и кормить птиц: интересные приметы дня ClickioЗаглянем в историю и культуру традиций, связанных с днем Якова Гужника, который приходится на 5 ноября.
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