Сомнолог Кудинов: сон дольше 30 минут днем приводит к разбитости и усталости

Спать днем полезно только в случае, если это не отражается на качестве ночного сна. При этом важно, чтобы длительность дневного отдыха не превышала получаса, так как в противном случае вместо пользы можно нанести вред своему здоровью, предупредил в беседе с RT врач-сомнолог Павел Кудинов.