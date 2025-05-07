Сомнолог Кудинов: сон дольше 30 минут днем приводит к разбитости и усталости

Спать днем полезно только в случае, если это не отражается на качестве ночного сна. При этом важно, чтобы длительность дневного отдыха не превышала получаса, так как в противном случае вместо пользы можно нанести вред своему здоровью, предупредил в беседе с RT врач-сомнолог Павел Кудинов.
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