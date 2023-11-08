«Сыграли феноменально». Тренер «Шахтера» — о сенсационной победе команды над «Барселоной»

Марино Пушич высказался о победе «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Барселоной». 7 ноября в Гамбурге прошел матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» в качестве хозяев принимал «»Барселону».
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