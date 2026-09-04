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Минпромторг: параллельный импорт в 2026 году может достичь $20,5 млрд

Минпромторг: параллельный импорт в 2026 году может достичь $20,5 млрд

За первые семь месяцев года объём поставок по этой схеме приблизился к отметке в 12,2 млрд долларов, а по результатам восьми месяцев показатель способен вырасти до 13,8 млрд долларов.

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