МО показало кадры поднятия российского флага над элеватором в Курахове

Минобороны РФ показало кадры прорыва российских войск в Курахове.На видео с помощью беспилотника запечатлено, как российские бойцы штурмуют центральное здание элеватора, а затем водружают над ним российский флаг.
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