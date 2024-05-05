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Дирк Новицки объяснил, почему выступал под 41-м номером

«Я начал играть под номером 11, потому что у моего отца был 11-й номер в гандболе. Затем я увидел, как Чарльз Баркли носил 14-й номер на Олимпийских играх в Барселоне, и мне он как раз очень понравился.

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