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Царьград

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XPeng наладит серийное производство роботов IRON к 2026 году

XPeng наладит серийное производство роботов IRON к 2026 году

Китайская XPeng объявила о начале серийного производства роботов IRON в 2026 году. Пилотная модель уже сошла с конвейера.

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