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Intel уже обработала более 1 млн пластин на машинах High-NA EUV, и это больше, чем вся остальная отрасль

Intel уже обработала более 1 млн пластин на машинах High-NA EUV, и это больше, чем вся остальная отрасль

Компания первой сделала ставку на эту технологию Компания Intel первой на рынке сделала ставку на литографию High-NA EUV (EUV-литография с высокой числовой апертурой), первой запустила массовое производство чипов и теперь, как сообщается, преодолела отметку в 1 млн кремниевых пластин, созданных посредством соответствующих машин.

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