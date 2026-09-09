Intel уже обработала более 1 млн пластин на машинах High-NA EUV, и это больше, чем вся остальная отрасль

Компания первой сделала ставку на эту технологию Компания Intel первой на рынке сделала ставку на литографию High-NA EUV (EUV-литография с высокой числовой апертурой), первой запустила массовое производство чипов и теперь, как сообщается, преодолела отметку в 1 млн кремниевых пластин, созданных посредством соответствующих машин.
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