Дочка Ксении Бородиной разревелась в аэропорту (видео)

Ведущая Ксения Бородина провела майские праздники в Дубае вместе с семьей и друзьями. Сначала она отдыхала с дочерьми, а позже к ним присоединился её жених Николай Сердюков, который неожиданно прилетел из Азии, чтобы провести время вместе.