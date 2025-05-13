Дочка Ксении Бородиной разревелась в аэропорту (видео)

Ведущая Ксения Бородина провела майские праздники в Дубае вместе с семьей и друзьями. Сначала она отдыхала с дочерьми, а позже к ним присоединился её жених Николай Сердюков, который неожиданно прилетел из Азии, чтобы провести время вместе.
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