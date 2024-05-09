ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Ну так заснул " молодой" водитель за рулем, на а танк продожает освобождать европу от фашизмаНа видео попало с...
  • Eduard
    Кстати,пора вернуть целостность Чехословакии!На видео попало с...
  • Eduard
    Ха,ха,ха! Хорошая новость из спившейся Чехии,На видео попало с...

JNeurosci: ясный ум долгожителям обеспечивает белое вещество головного мозга

Ученые из Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии в Испании обнаружили, что долгожители сохраняют когнитивные способности благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их мозге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх