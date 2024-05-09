JNeurosci: ясный ум долгожителям обеспечивает белое вещество головного мозга

Ученые из Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии в Испании обнаружили, что долгожители сохраняют когнитивные способности благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их мозге.
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