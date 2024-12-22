Как появилось карате в Молдове 

Один из первых призеров и мастеров спорта СССР по карате, президент Конфедерации боевых искусств Молдовы Владимир Панфилов рассказал интересные детали появления в Молдове такого восточного единоборства, как карате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии