Кадровая революция Бусаргина: политолог о параде отставок в Саратовской области

В Саратовской области 2024 год проходит под знаком серьезной ротации на всех уровнях власти. Еще летом начался большой мэропад: губернатор Роман Бусаргин отрешил от должности глав Балаковского и Петровского районов, свои посты покинули руководители ЗАТО Светлый и Энгельсского района.
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