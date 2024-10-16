Кадровая революция Бусаргина: политолог о параде отставок в Саратовской области

В Саратовской области 2024 год проходит под знаком серьезной ротации на всех уровнях власти. Еще летом начался большой мэропад: губернатор Роман Бусаргин отрешил от должности глав Балаковского и Петровского районов, свои посты покинули руководители ЗАТО Светлый и Энгельсского района.