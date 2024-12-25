Уголовное дело за превышение полномочий возбуждено против экс-чиновника МО РФ

Уголовное дело возбуждено против экс-чиновника Минобороны РФ Дмитрия Есина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при капитальном ремонте объектов учебного центра в Омске, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России.