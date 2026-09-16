МИД: Россия примет меры, если деятельность Японии будет представлять угрозу

Российская Федерация примет необходимые компенсирующие меры для обеспечения своей обороноспособности, если Япония продолжит деятельность, представляющую прямую угрозу стране.
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