Карапетян об аресте Царукяна: власть ошибается, оппозиция ждет момента

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что не опасается ареста. В своем выступлении перед журналистами у здания суда, комментируя задержание главы партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, политик отметил, что подобные меры не способны оказать на него давление.