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Царьград

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Карапетян об аресте Царукяна: власть ошибается, оппозиция ждет момента

Карапетян об аресте Царукяна: власть ошибается, оппозиция ждет момента

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что не опасается ареста. В своем выступлении перед журналистами у здания суда, комментируя задержание главы партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, политик отметил, что подобные меры не способны оказать на него давление.

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