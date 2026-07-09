Карапетян об аресте Царукяна: власть ошибается, оппозиция ждет момента

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что не опасается ареста. В своем выступлении перед журналистами у здания суда, комментируя задержание главы партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, политик отметил, что подобные меры не способны оказать на него давление.
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