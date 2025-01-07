На выставке в Севастополе представят основание статуи с изображением Христа V века

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Основание статуи с аллегорическим изображением Иисуса Христа, датируемой V веком, впервые представят на выставке в Севастополе, сообщил ТАСС заведующий отделом "Городище и некрополь" государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.
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