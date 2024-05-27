Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике раскрыли ранее совершенные факты мошенничества

26 декабря 2020 года в МОМВД России «Прохладненский» обратился 79-летний житель с. Прималкинское. Пожилой мужчина заявил, что в 5 часов утра на стационарный телефон ему позвонила незнакомая женщина, представившаяся его дочерью, и сообщила, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди.