Ночной налет на Россию! Аэропорт Краснодара закрыт, в Белгороде - раненые, Ростов - взрывы

В ночь на 15 июля несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников. По данным местных властей, системы противовоздушной обороны отражали налеты в Воронежской, Ростовской и Белгородской областях.
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