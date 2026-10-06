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Омбудсмен потребовала проверить родителей, бросивших больного ребенка в Москве

Омбудсмен потребовала проверить родителей, бросивших больного ребенка в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Родители из Ингушетии оставили тяжелобольного новорожденного ребенка в московской клинике и присвоили деньги, собранные благотворителями на его спасение.

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