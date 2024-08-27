Съезд с КАД Санкт-Петербурга на Выборгское шоссе будет перекрыт с 3 по 12 сентября

Движение на других съездах будет осуществляться в штатном режиме На 18-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга, на транспортной развязке на пересечении с Выборгским шоссе, будет полностью перекрыт съезд №2.
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