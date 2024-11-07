Диаспорам выставили требование в одном из регионов России, дав сутки на самоликвидацию. О своём условии относительно деятельности этнических объединений рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Сутки на самоликвидацию: Диаспорам выставили требование в одном из регионов России
Комментарии
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Александр Ляшенко
Это не доказательство. это уход от ответа, причём тупо-бестолковый! "Да потому, что я живу в Свердловской области" ха ха ха!
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3 час.
Георгий Корнев
Хоть до одного руководителя региона дошло. Если диаспора юридическое лицо и ничего не производит, то откуда там деньги на расходы берутся? Глава диаспоры, бухгалтер, содержание недвижимости. Со членов диаспоры нал собирают? Чем не общак? А на финансирование каких проектов идёт чёрный нал? Может быть на финансирование ВСУ, взятки чиновникам? Как их проверить?
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2 час.
Владимир Фердман
Это что? апробирование новой политики в отдельном регионе?
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1 час.
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