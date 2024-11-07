Сутки на самоликвидацию: Диаспорам выставили требование в одном из регионов России

Это не доказательство. это уход от ответа, причём тупо-бестолковый! "Да потому, что я живу в Свердловской области" ха ха ха!

Георгий Корнев

Хоть до одного руководителя региона дошло. Если диаспора юридическое лицо и ничего не производит, то откуда там деньги на расходы берутся? Глава диаспоры, бухгалтер, содержание недвижимости. Со членов диаспоры нал собирают? Чем не общак? А на финансирование каких проектов идёт чёрный нал? Может быть на финансирование ВСУ, взятки чиновникам? Как их проверить?