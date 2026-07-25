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Невеста

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Как избежать хаоса и сэкономить нервы при подготовке к свадьбе

Как избежать хаоса и сэкономить нервы при подготовке к свадьбе

Когда я вспоминаю первые недели после помолвки, на ум приходит только один образ: бесконечный поток сообщений, таблицы с контактами и липкое чувство паники, которое накатывало каждый раз, когда кто-то спрашивал: «Ну как подготовка?».

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