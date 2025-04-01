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Царьград

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200 пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary заразились норовирусом

200 пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary заразились норовирусом

Daily Mail: сотни пассажиров заразились одним вирусом во время плавания в Великобритании.В Великобритании 200 пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary 2 заразились одним вирусом во время плавания.

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