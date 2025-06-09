Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военная делегация Шри-Ланки впервые посетила Дальний Восток

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Делегация военных Шри-Ланки впервые посетила Дальний Восток, где в штабе Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске состоялась планирующая конференция по подготовке российско-ланкийских антитеррористических учений.

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