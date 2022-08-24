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«Копенгаген» удержал ничью в Турции и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

«Копенгаген» удержал ничью в Турции и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА датский «Копенгаген» сыграл вничью с чемпионом Турции «Трабзонспором» (0:0) и по сумме двух встреч (2:1) пробился в групповую стадию самого престижного клубного турнира континента.

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