«Копенгаген» удержал ничью в Турции и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА датский «Копенгаген» сыграл вничью с чемпионом Турции «Трабзонспором» (0:0) и по сумме двух встреч (2:1) пробился в групповую стадию самого престижного клубного турнира континента.