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Твой континент

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Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от турагентства

Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Екатеринбургу проводят проверку в отношении ООО «Конкордия-Тур».

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