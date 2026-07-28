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Царьград

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Сергей Нарышкин отметил рост значимости гидрометнауки

Сергей Нарышкин отметил рост значимости гидрометнауки

Сергей Нарышкин, глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки России, подчеркнул на круглом столе роль гидрометеорологии в условиях изменяющегося климата и её важность для Специальной военной операции на Украине.

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