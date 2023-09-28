Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине «с учетом реалий»: главное за сутки

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры по урегулированию украинского конфликта с учетом собственных интересов, в Нагорном Карабахе арестован экс-глава правительства непризнанной республики Рубен Варданян, а в США опасаются шатдауна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)