Зампред профсоюза Попков: износ машин в таксопарках РФ может составить 60% к концу года

Износ автомобилей в российских таксопарках может составить 60% к концу 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с «Парламентской газетой».
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