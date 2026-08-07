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ФСБ пресекла работу девяти каналов вывода средств через криптовалюту

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД провели операцию в деловом центре «Москва-Сити», в результате которой были задержаны более двадцати человек, причастных к деятельности нелегальных пунктов обмена криптовалюты.

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