Расписание первенства России среди юниоров в Саранске

Первенство России среди юниоров Саранск 6 февраля, четверг Юноши, короткая программа 14:00 Девушки, короткая программа 17:10 Танцы на льду, ритм-танец 19:45 7 февраля, пятница Юноши, произвольная программа 13:15 Девушки, произвольная программа 16:15 Пары, короткая программа 19:15 8 февраля, суббота Танцы на льду, произвольный танец 12:00 Пары, произвольная программа 14:40 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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