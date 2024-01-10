Дочь Мерьем Узерли отметила третий день рождения в стиле «Маша и Медведь» Елена ГалицкаяИзвестная актриса турецкого сериала «Великолепный век», Мерьем Узерли, порадовала своих поклонников необычным и запоминающимся празднованием третьего дня рождения своей дочери.