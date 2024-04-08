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Прокуратура просит 5 лет заключения для подрядчика недоделанной школы в Сохондо

Прокуратура просит 5 лет заключения для подрядчика недоделанной школы в Сохондо

Проблемную школу в Читинском районе не могут достроить уже 10 лет.К финишной прямой подходит судебное рассмотрение скандального уголовного дела по недоделанному образовательному комплексу в селе Сохондо Читинского района.

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