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  • Георгий Михалев
    И зарплату в 100р. вернуть?Уже точно случитс...
  • C Major
    1 USD=0,62 руб верните,а Набиуллину с ее идеями и девальвациями отпустить на Запад,пусть там порулит,раз нахваливаютУже точно случитс...
  • Юрий Золотарев
    Да они НИКОМУ не нужны! Вот расплата за предательство!Дайте денег, чтоб...

Военно-преступная организация* ФБР готова соучаствовать в терактах против США под ложным** флагом

Военно-преступная организация* ФБР готова соучаствовать в терактах против США под ложным** флагом

Reuters: ФБР опасается террористической атаки в США после нападения на «Крокус»Глава ФБР Кристофер Рей считает, что сейчас национальная безопасность США подвержена такому количеству угроз, которое он не наблюдал за всю свою карьеруДиректор ФБР Кристофер Рэй выступает 7 октября 2020 года на пресс-конференции по вопросу национальной безопасности в Министерстве юстиции в Вашингтоне, округ Колумбия.

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