Несколько городов Свердловской области отметили небезопасными для девушек

О метках с опасными местами в уральских городах сообщает «Комсомольская правда». Волонтеры проекта «Попутчица» помогли создать интерактивную карту, на которой отмечены локации, опасные для женщин, в городах Екатеринбурге, Среднеуральске, Нижнем Тагиле и Первоуральске.