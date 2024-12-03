В Сирии назревает перелом. В страну прибыл "Мясник Алеппо" генерал Гаффари и "Охотники за ИГИЛ". Для боевиков это очень плохая новость

Борис Леонтьев

Что-то Асад разочаровал. Видимо он боится иметь сильную армию, так как боится военного переворота. Ну... если учесть уроки Ирака и производительность печатного станка ФРС, то если в Ираке янки в своё время скупили большинство генералов, то почему это не может произойти в Сирии? Восток - дело тонкое.