В Сирии назревает перелом. В страну прибыл "Мясник Алеппо" генерал Гаффари и "Охотники за ИГИЛ". Для боевиков это очень плохая новость
Мало времени было у боевиков, вторгшихся на территорию Сирии из мятежного протурецкого анклава Идлиб.
Комментарии
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Все эти игиловцы - выкормыши наглосаксов с пиндосами. Надо давить базы пиндосов в Сирии!
Что-то Асад разочаровал. Видимо он боится иметь сильную армию, так как боится военного переворота. Ну... если учесть уроки Ирака и производительность печатного станка ФРС, то если в Ираке янки в своё время скупили большинство генералов, то почему это не может произойти в Сирии? Восток - дело тонкое.
асад оказался идиотом и нажил себе кучу врагов,и из бывших союзников,а воще там черт ногу сломит,разбираясь кто за кого воюет)))))
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