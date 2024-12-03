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В Сирии назревает перелом. В страну прибыл "Мясник Алеппо" генерал Гаффари и "Охотники за ИГИЛ". Для боевиков это очень плохая новость

В Сирии назревает перелом. В страну прибыл "Мясник Алеппо" генерал Гаффари и "Охотники за ИГИЛ". Для боевиков это очень плохая новость

Мало времени было у боевиков, вторгшихся на территорию Сирии из мятежного протурецкого анклава Идлиб.

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Комментарии
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Горыныч
Все эти игиловцы - выкормыши наглосаксов с пиндосами. Надо давить базы пиндосов в Сирии!
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3 час.
Борис Леонтьев
Что-то Асад разочаровал. Видимо он боится иметь сильную армию, так как боится военного переворота. Ну... если учесть уроки Ирака и производительность печатного станка ФРС, то если в Ираке янки в своё время скупили большинство генералов, то почему это не может произойти в Сирии? Восток - дело тонкое.
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1 час.
саша дмитренко
асад  оказался  идиотом  и  нажил  себе  кучу  врагов,и  из  бывших  союзников,а  воще  там  черт  ногу  сломит,разбираясь  кто  за  кого  воюет)))))
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1 час.

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