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Посол Антонов указал на неспособность США отстаивать свою точку зрения на переговорах

Посол Антонов указал на неспособность США отстаивать свою точку зрения на переговорах

По мнению дипломата, именно неумение вести переговоры видит Москва в давлении США на Россию. Американские политики через СМИ запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и сейчас борются с собственными фобиями, указал Антонов.

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