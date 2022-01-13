Посол Антонов указал на неспособность США отстаивать свою точку зрения на переговорах

По мнению дипломата, именно неумение вести переговоры видит Москва в давлении США на Россию. Американские политики через СМИ запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и сейчас борются с собственными фобиями, указал Антонов.
По мнению дипломата, именно неумение вести переговоры видит Москва в давлении США на Россию. Американские политики через СМИ запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и сейчас борются с собственными фобиями, указал Антонов.
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