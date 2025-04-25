Украинские солдаты вывозили за рубеж заповедный лес с севера ДНР

ДОНЕЦК, 25 апреля. /ТАСС/. Часть необработанной древесины из заповедного леса на оккупированном ВСУ севере ДНР разворовывалась местными чиновниками и шла на экспорт, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Шебалков.
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