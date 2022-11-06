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Таблица МФЛ. Только FN Мостового потеряли шансы на плей-офф в группе B, «Наши Парни» и 2D – в 1/4 финала. В группе А тоже в розыгрыше еще 2 места в плей-офф

Таблица МФЛ. Только FN Мостового потеряли шансы на плей-офф в группе B, «Наши Парни» и 2D – в 1/4 финала. В группе А тоже в розыгрыше еще 2 места в плей-офф

Турнирная таблица Winline Медиалиги после 8-го тура. В группе A «Родина Медиа» гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.

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