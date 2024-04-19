´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

С 01 по 30 апреля 2024 года проводится профилактическая акцияВ целях формирования в обществе стойкого неприятия к любым проявлениям насилия в отношении детей в апреле проводится профилактическая акция ´Нет жестокости и насилия в мире детства!´Мероприятия в рамках акции проводятся с целью активного привлечения внимания общественности к проблеме наси .