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«Красная карточка Дивееву - это «привоз» от судьи. А по пенальти – всё верно». Экс-арбитр – о судействе в Воронеже

«Красная карточка Дивееву - это «привоз» от судьи. А по пенальти – всё верно». Экс-арбитр – о судействе в Воронеже

«Красная карточка Дивееву - это «привоз» от судьи, - заявил бывший арбитр Игорь Федотов за удаление защитника «Зенита» Игоря Дивеева в матче 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

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