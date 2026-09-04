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Русский Днепропетровск

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Выбитые зубы «Хартии»: Контрудар ВСУ не помог — Волчанский «котёл» захлопнулся

Выбитые зубы «Хартии»: Контрудар ВСУ не помог — Волчанский «котёл» захлопнулся

Радомир Маркуш 4 сентября 2026 г., 11:49   Бандеровцам остаётся сдаться или расползтись по лисьим норам в ожидании смерти В Харьковской зоне безопасности ….

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