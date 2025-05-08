Атакованы места дислокации русских пилотов. Мы молчим – по нам стреляют. Перемирие началось: и что? СВОдки с фронта

Владимир Козлов

Для чего наши СМИ рассказывают где находятся наши аэродромы и какие самолёты на них расположены? Для наших врагов? Трамп ищет наши болезненные точки, чтобы продавить наше правительство, да ещё жесткими ответами грозит. А мы наращиваем с ними торговлю и пытаемся о чем то договорится. Штатам это не надо, укры уже переметнулись к бритам. Хотя очень похоже что они все договорились "дружить" против России.