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Ужас США: армия России возвращается на Кубу

Ужас США: армия России возвращается на Кубу

Новость, которая в формате текущих событий в России прошла почти незаметно — а в США вызвала бурю истерик: армия РФ возвращается на Кубу.

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Комментарии
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Светлана Филатова
Здорово, наконец-то!!!! Вперед Россия!!!!!!! 👍💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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10 час.
АЕ
Александр Евдокимов
Всё уже на месте, стоит у причала!
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2 час.
ВД
Вовладар Даров
Россия уже давно на Кубе и Китай тоже, Никарагуа тоже дал добро!
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4 мин.

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