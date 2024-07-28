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Эванс недоволен сокращениями в «МЮ»: «В клубе работают семьи, люди отдают все, потому что любят это место. У игроков всегда была связь с персоналом, из этого строится культура»

Эванс недоволен сокращениями в «МЮ»: «В клубе работают семьи, люди отдают все, потому что любят это место. У игроков всегда была связь с персоналом, из этого строится культура»

На прошлой неделе сэр Джим Рэтклифф начал формальный процесс сокращений, сообщив некоторым сотрудникам, что они официально находятся в зоне риска.

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